Van der Poel geeft inkijkje in ’gevarieerd’ dieet

Het VRT-programma Over Eten volgde Van der Poel voor en na de Hotondcross, die hij - u raadt het al - won.

„Ik probeer al het lekkers te negeren aan het ontbijt, want die bevatten vrij veel vet”, geeft de enkelvoudig wereldkampioen uitleg over zijn ontbijt. „Dat is wel moeilijk, maar dat houd ik dan maar voor vanavond. Ook havermout wil ik vermijden op wedstrijddagen, want vezels verteren moeilijker.”

Bekijk ook: Het regent wildcards voor Van der Poel

Van der Poel neemt vaak twee witte pistolets met jam en ei. „Ik eet op een trainingsdag meer dan op een wedstrijddag. Voor een cross sta ik het liefst met een bijna lege maag aan de start. Je gaat in het veldrijden meteen maximaal, je hebt dus geen reserves nodig. Een wegrit komt trager op gang, dan heb je tijd om alles te verteren en heb je ook die reserves nodig.”

Mathieu van der Poel slurpt enkele spaghetti-slierten naar binnen. Ⓒ screenshot

De Nederlands kampioen op de weg begint drie uur voor de koers met ’bunkeren’, nadat hij eerst nog even een uur heeft losgereden. Van der Poel eet een bord pasta, met ham, kaas en flink wat ketchup. „Dat is het beste. Dit eet ik elke wedstrijddag. Ik voeg ook altijd veel zout aan mijn eten toe. Dan houd ik het vocht goed op. Als het héél warm is, eet ik extra veel zout.”

Nadat hij als winnaar is gehuldigd, is het tijd om te genieten. Van der Poel bestelt in de snackbar een patatje met ketchup en twee snacks. „Maar daar voel ik me helemaal niet slecht over. Het doet me deugd. Je kunt natuurlijk ook niet zonder vet, hè. Ik geloof het ook niet dat ik volgende week nog tien seconden sneller zou rijden zonder frieten. Misschien wel, misschien ook niet.”

Stemmen voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar? Klik op onderstaande link: