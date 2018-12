Video: Karius wederom de mist in

De Duitse doelman van Besiktas stond in de zesde minuut van het Europa League-duel met het Noorse Sarpsborg 08 flink te slapen. Bij een schot van ver van Tobias Heintz stond Karius aan de grond genageld en zag hij de pegel tot zijn afgrijzen in het net achter hem vliegen.

De goal van Heintz was al de tweede treffer voor Sarpsborg. De Noren hadden na één minuut via Rashad Muhammed brutaal de leiding genomen. Later in de wedstrijd viel Karius ook nog op knullige wijze op de grond.

Karius ging in oktober in het Europa League-duel met Malmö FF ook al lelijk de mist in. Vorig seizoen, in de Champions League-finale met Real Madrid, schonk hij Karim Benzema als doelman van Liverpool een doelpunt en liet hij een houdbaar van Gareth Bale door zijn handen glippen. The Reds gingen mede daardoor met 3-1 ten onder.

Jeremain Lens boog de wedstrijd in de tweede helft hoogstpersoonlijk om en hielp zijn team met twee goals en een assist aan een 2-3 zege.

