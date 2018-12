Lens grote man bij Besiktas

Op bezoek bij het Noorse Sarpsborg 08 stond Besiktas al na zes minuten - mede door een blunder van Loris Karius - met 2-0. Lens stond in de tweede helft op en hielp zijn ploeg met twee treffers en een assist aan een overwinning: 2-3.

Door de zege staat Besiktas na vijf duels met zeven punten op plek twee. Genk, dat met 2-2 gelijkspeelde bij Malmö FF, is met acht punten koploper.

Besiktas krijgt over twee weken bezoek van de Zweden, die tot dusver zes punten verzamelden. Genk ontvangt Sarpsborg 08, dat met een totaal van vijf laatste staat, maar nog niet kansloos is.

Ryan Babel ontbrak donderdag in Noorwegen. De Nederlandse aanvaller heeft nog steeds last van de bovenbeenblessure die hij opliep in het Nations League-duel met Duitsland (2-2).

Besiktas kwam vorig jaar nog uit in de Champions League. Het finishte in een groep met FC Porto, RB Leipzig en AS Monaco als groepshoofd. In de achtste finale werd het uitgeschakeld door Bayern München.

