Boogerd: ’Vlammetje Boom is nooit gedoofd’

„Als je de prestaties van Van Aert in de Strade Bianche, de Omloop en de Ronde van Vlaanderen bekijkt, was het zeer fijn geweest om met zo'n talent te werken”, aldus Boogerd tegenover Sporza.

„Maar Wout wil niet en daar moeten we niet te lang bij stilstaan. We hebben hem berichten gestuurd om rond de tafel te zitten met ons, maar hij heeft er niet op gereageerd. Misschien hadden we hem op andere gedachten kunnen brengen, maar hij heeft meteen zijn hakken in het zand gezet.”

Boom (33) lijkt nu de uitgesproken Roompot-kopman in de Vlaamse voorjaarsklassiekers. „Het zou belachelijk zijn als je Lars nu al oud noemt. Hij heeft altijd veel in zijn mars gehad en dat kan niet weg zijn na die hartoperatie. Zijn vlammetje is nooit gedoofd. Als de motor aangeslingerd wordt, gaan we nog mooie dingen zien.”