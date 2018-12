Promes en Sevilla moeten aan de bak

Moussa Djenepo scoorde in de 62e minuut voor de Belgische club, die in het begin van het seizoen door Ajax werd uitgeschakeld in de voorronden van de Champions League.

Sevilla eindigde met tien man omdat Pablo Sarabia even na de openingstreffer binnen vijf minuten twee gele kaarten kreeg. Promes maakte de negentig minuten vol.

Zowel Sevilla als Standard Luik heeft na vijf duels negen punten. FK Krasnodar leidt met twaalf punten en Akhisarspor is nog puntloos. Sevilla sluit de groepsfase over twee weken af tegen Krasnodar en Standard Luik gaat dan op bezoek bij Akhisarspor.

