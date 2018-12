Keizer blijft bescheiden na monsterzege

„Natuurlijk is het fijn om ze te beginnen”, stelde Keizer na zijn tweede duel als eindverantwoordelijke van de Portugese topclub. „We moeten vooral de spelers complimenteren. Zij doen het werk op het veld.”

Keizer hoopt dat zijn spelers, onder wie Bas Dost en oud-Ajacied Nemanja Gudelj, de komende maanden vaker het niveau van donderdag aantikken. „Qua pressing en het vinden van de ruimte ging het goed. Dat lukte vaak. Dan krijg je veel kansen en maak je ook veel goals. Vandaag werkte het, maar dit moeten we vaker laten zien. Dan ben ik pas echt blij.”

Voor Keizer was de overwinning op Qarabag zijn eerste zege in Europa. Vorig jaar kwam hij met Ajax in vier voorrondewedstrijden tot twee remises en twee nederlagen.

