River en Boca na rellen naar Europa

De bond had eerder al besloten dat de wedstrijd tussen de twee clubs uit Buenos Aires buiten Argentinië moest worden gespeeld.

De tweede finalewedstrijd van het jaarlijkse toernooi voor Zuid-Amerikaanse clubs werd afgelopen zaterdag afgelast na een aanval van River-supporters op de spelersbus van Boca Juniors. Daarbij raakten verscheidene spelers gewond. De wedstrijd zou daarop op zondag worden gespeeld, maar werd alsnog tot nader order uitgesteld. Het eerste duel eindigde in 2-2.

Voor de tweede wedstrijd liep het helemaal uit de hand in Buenos Aires. Ⓒ REUTERS

De voetbalbond heeft River Plate een straf opgelegd van twee wedstrijden zonder publiek in 2019 naar aanleiding van de ongeregeldheden. De club heeft daarnaast een boete van 400.000 dollar gekregen. Boca Juniors had bij Conmebol een klacht ingediend en wilde als winnaar van de finale worden aangewezen. De bond heeft de club in het ongelijk gesteld. Boca Juniors heeft een week om in beroep te gaan.

De Copa Libertadores-trofee. Ⓒ AFP