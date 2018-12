Brexit zegen voor Nederlandse voetbal

Valentijn Driessen Ⓒ RENE BOUWMAN

Zomaar wat scenario’s voor de komende transferperiode in januari 2019. Manchester City koopt Frenkie de Jong en Ajax is blij dat ze hem nog een half jaar mogen huren. Steven Bergwijn verlaat PSV in januari en kiest voor Liverpool. Enkele talentvolle 15-jarige jeugdspelers van Feyenoord zetten hun voetbalopleiding voort bij Chelsea.