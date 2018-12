PSV-back sluit deal met Messi

Het felbegeerde shirtje van de excellerende Lionel Messi krijgt een plaatsje in de privécollectie van de linksback van PSV. „Ja, ik heb hem”, lacht Angelino.

„Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Ik hoefde het niet na de wedstrijd pas te vragen, want dat had ik eerder al gedaan. We hadden een deal, dus.”

