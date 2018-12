Koeman wacht af bij Fener

Een concreet voorstel om het roer definitief over te nemen is er tot op heden niet, maar de Nederlandse ex-international wacht rustig af wat de plannen zijn van de club. Koeman voelt zich in staat om de club langer te leiden. Tegelijkertijd weet hij ook dat hij zou kunnen terugkeren naar zijn oude rol als assistent.

In Turkije wordt op alle manier gespeculeerd over de manier waarop Fenerbahce de trainerspositie gaat invullen voor de lange termijn. Duidelijk is dat de leiding van de Turkse club de status van ’interim-trainer’ voor januari wil wijzigen.

„Wat moet ik anders doen dan rustig blijven? Ik leef sowieso vaak met de dag en hier zeker. Ik zie het wel.” De club kan nog even wachten met het nemen van een beslissing, maar dat zal volgens Koeman niet zo heel lang duren. „Ik geloof niet dat het tot de jaarwisseling zal zijn. Dat kan ik me niet voorstellen. Dat zijn nog zeven wedstrijden. Het kan een dag zijn, een week zijn. Maar ik denk eigenlijk niet, dat het veel langer gaat duren.”

Koeman heeft geen idee, wat zijn rol zal zijn, als Fenerbahce inderdaad een nieuwe trainer aan gaat stellen.„Het is afwachten wat de club precies wil. Daar wacht ik op natuurlijk. Je leest wel eens wat, alleen is er nooit rechtstreeks aan mij gevraagd ’wat wil jij’. Daarom verwacht ik dat het snel gaat gebeuren.”

In moeilijke omstandigheden, met een club vol tumult en onzekerheid, probeert Koeman de focus op het voetbal te houden en doet hij zijn werk zo goed mogelijk. „Zo lang als het duurt, doe ik alles naar beste vermogen. Dat is ook mijn taak. Zoals het op dit moment gaat, laat ik de jongens niet vallen. Die hebben het moeilijk genoeg. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.

Bekijk ook: Koeman blij met brilstand