Loting EURO 2020 met hindernissen

EURO 2020

Het Europees kampioenschap wordt over twee jaar gespeeld in twaalf Europese steden, waaronder Amsterdam. De openingswedstrijd van het EK met 24 landen is op 12 juni in Rome en de finale op 12 juli in Londen.

ZO WORDT ER ZONDAG GELOOT

Aan de EK-kwalificatiereeks, die plaatsvindt tussen maart en november 2019, doen 55 landen mee. Zij zitten op basis van hun sterkte en recente prestaties ingedeeld in zes potten (zie graphic rechts). Bij de loting worden de landen onderverdeeld in vijf groepen van vijf (A tot en met E) en vijf groepen van zes (F tot en met J).

ORANJE IN POT 1

Nederland zit vanwege zijn goede prestaties in de Nations League ingedeeld in pot 1, bij de sterkste tien landen van Europa. Enige mogelijke tegenstander van formaat uit pot 2 is Duitsland. Als groepshoofd komt Oranje terecht in een poule van vijf landen. Zodoende heeft Nederland in juni de handen vrij om te spelen in de finaleronde (de Final Four) van de Nations League. Datzelfde geldt voor Portugal, Engeland en Zwitserland.

ZO PLAATST ORANJE ZICH VOOR HET EK

Als Oranje bij de beste twee landen eindigt in zijn kwalificatiegroep. Lukt dat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman niet, dan volgt nog een kwalificatiekans via de play-offs van de Nations League in maart 2020.

GASTLANDEN EURO 2020

Nederland is één van de twaalf landen die het EK 2020 organiseren. In Amsterdam worden drie groepswedstrijden en één achtste finale gespeeld.

De andere gastlanden zijn: Azerbeidzjan, Denemarken, Duitsland, Engeland, Hongarije, Ierland, Italië, Roemenië, Rusland en Spanje. Van de UEFA mogen slechts twee van deze landen bij elkaar worden ingedeeld om hun kans op deelname aan het EK zo groot mogelijk te houden.

Van bovengenoemde landen kan Nederland sowieso NIET worden gekoppeld aan Engeland, Italië en Spanje, omdat zij ook zijn ingedeeld in pot 1.

POLITIEK

Om politieke redenen mogen deze twee landen NIET bij elkaar worden ingedeeld in een kwalificatiegroep:

Gibraltar en Spanje

Bosnië en Kosovo

Kosovo en Servië

Rusland en Oekraïne

Armenië en Azerbeidzjan

WEERSBEPERKING

Vanwege mogelijk slechte weersomstandigheden in de kwalificatiemaanden maart en november worden van het rijtje Estland, Finland, Faeröer Eilanden, IJsland, Letland, Litouwen, Noorwegen, Oekraïne, Rusland, en Wit-Rusland slechts twee landen aan elkaar gekoppeld.

Finland, IJsland en de Faeröer Eilanden mogen in de maanden maart en november zelfs geen thuiswedstrijden afwerken vanwege mogelijke extreme winterse weersomstandigheden.

REISBEPERKING

Aan de loting voor de EK-kwalificatie zijn ook zogeheten reisbeperkingen verbonden. Kazachstan, dat voor West-Europese landen op flinke afstand ligt, zal bij slechts ÉÉN van de volgende landen worden ingedeeld: Schotland, Engeland, Wales, Noord-Ierland, Ierland, Andorra, Frankrijk, IJsland, Malta, Portugal of Spanje.