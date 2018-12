Video: Van Basten-achtige treffer Leverkusen

Mitchell Weiser scoorde met een treffer die een beetje deed denken aan de goal waarmee Marco van Basten op 25 juni 1988 de EK-finale tegen Rusland besliste: 2-0.

De 24-jarige middenvelder schoot vijf minuten voor tijd op prachtige wijze raak. De hoek was schier onmogelijk, maar toch volleerde Weiser op formidabele wijze de gelijkmaker erin.

Dankzij de treffer staat Leverkusen aan kop in Groep A en is de Duitse club met nog één speelronde voor de boeg zeker van een vervolg in de Europa League.

Bekijk hieronder de beelden: