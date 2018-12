Wester voorziet zware groepsfase

,,Tegen Hongarije hebben we dit jaar al twee keer gespeeld, een keer nipt gewonnen en een keer nipt verloren. We zijn ontzettend aan elkaar gewaagd. Dat geldt ook voor Spanje en Kroatië'', zegt Wester, steeds meer het uithangbord van Oranje door haar optredens op televisie. Ze was al eens tafeldame in De Wereld Draait Door.

,,We kunnen niet teren op de successen van de vorige toernooien. Weer bij de laatste vier eindigen, is echt niet vanzelfsprekend. We weten dat we goed kunnen handballen en het zelfvertrouwen is er ook in het team, maar op een EK ligt alles heel dicht bij elkaar.''

De eerste drie uit de groep mogen door naar de tweede ronde. ,,Dat lijkt niet al te moeilijk, maar het is wel van belang dat we meteen wedstrijden gaan winnen. Je neemt de punten uit de groepsfase mee naar de tweede ronde'', aldus de doelvrouw.

