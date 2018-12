Van Dijk: ’We zijn geen sh*tteam’

Volgens Reds-verdediger Virgil van Dijk is het echter allemaal niet zo slecht als de cijfers doen vermoeden. „We moeten niet denken dat we een sh*tteam zijn. Dit kan gebeuren”, vertelt Van Dijk.

De aanvoerder van Oranje vervolgt: „We moeten niet vergeten dat we het opnamen tegen Napoli. één van de beste teams van Europa en PSG, één van de favorieten voor de einzege. Natuurlijk was het duel in Belgrado (2-0 nederlaag tegen Rode Ster, red.) niet goed genoeg.”

Van Dijk baalt van een tegentreffer. Ⓒ AFP

Liverpool heeft een zege van 1-0 of met twee doelpunten verschil nodig op Napoli om alsnog de knock-outfase te bereiken. Maar dan moeten de fouten eruit, beseft Van Dijk. „Het frustererende is hoe we de goals incasseren. We moeten nu vooruitkijken. De enige optie is Napoli verslaan en de volgende ronde bereiken. Wat er ook gebeurt.”

Op bezoek bij PSG (2-1 nederlaag) ergerden de spelers van Liverpool zich mateloos aan het theater van Neymar & co. Natuurlijk zijn het wereldklassespelers die we respecteren, maar wat ze doen is niet altijd nodig. Maar zij scoren twee keer, en wij verloren. Dat is het.”