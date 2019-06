Nieuwe motor Mercedes in Canada

Waar Red Bull Racing (Baku) en Ferrari (Barcelona) al eerder met een tweede motor kwamen, is het aan de vooravond van de zevende Grand Prix dus de beurt aan Mercedes. „Dit is een powercircuit, dus het komt op het juiste moment”, stelt regerend wereldkampioen Lewis Hamilton.

„Het is een fase 2-motor, dus het zijn kleine stapjes. Het grootste verschil is dat het een nieuwe, frisse krachtbron is. Het zijn kleine percentages, maar het wordt heel erg gewaardeerd. Het team heeft er keihard aan gewerkt.”