Onana en Ziyech genomineerd

Zowel middenvelder van Marokko Hakim Ziyech als de Kameroense keeper André Onana, die ook talent van het jaar kan worden, behoort tot een rijtje van 34 spelers. De prijs wordt op 8 januari uitgereikt.

In 2017 werd Mohamed Salah Voetballer van het Jaar in Afrika. De vedette van Liverpool troefde toen Sadio Mané, eveneens van Liverpool en Pierre-Emerick Aubameyang van Arsenal af. Ook deze keer is het drietal genomineerd.

Bekijk hieronder alle genomineerden: