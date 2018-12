Imitatie Suarez komt voetballer duur te staan

De 31-jarige Engelsman zocht woensdagavond na een rode kaart voor tegenstander Oghenekaro Etebo de confrontatie. Op beelden is de zien dat Johnson met zijn tanden richting de nek van Allen gaat, maar zelf zegt Johnson dat hij alleen in het shirt van zijn tegenstander heeft gebeten.

De FA zegt dat Johnson voor minimaal vier duels wordt geschorst. De middenvelder van Derby County heeft nog tot vrijdag 19.00 uur Nederlandse tijd om in beroep te gaan.

In 2013 werd Luis Suárez, destijds speler van Liverpool, voor tien duels geschorst voor bijten. De Uruguayaan beet toen in de arm van Chelsea-speler Branislav Ivanovic. Op het WK van 2014 raakte Suárez opnieuw in opspraak wegens het bijten van de Italiaan Giorgio Chiellini.