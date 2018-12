Topsnookeraar verliest van amateur

Selby, die al een aantal jaren op nummer één van de wereldranglijst staat, is door amateur James Cahill met 6-3 verslagen.

Niet alleen Selby heeft het toernooi verlaten, ook Shaun Murphy zit weer thuis. Hij verloor eveneens met 6-3 van de onbekende, jonge Chinees Chen Feilong.

Titelverdediger Ronnie O’Sullivan overleefde de eerste ronde met een 6-1 zege op Luke Simmonds. Of The Rocket het toernooi kan uitspelen is nog even de vraag. Hij klaagt over een virusinfectie en liet na de partij weten het ‘zwaar’te hebben gehad. O’Sullivan speelt zaterdagmiddag tegen Ken Doherty