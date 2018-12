Olympisch boksen op de tocht

Het Internationaal Olympisch Comité heeft besloten alle voorbereidingen voor een olympisch toernooi op te schorten en de internationale bond AIBA aan een uitgebreid onderzoek te onderwerpen. Het IOC is nog zeer bezorgd over de bestuurlijke en financiële problemen van de mondiale bond.

Boksen is nog niet definitief geschrapt van de Spelen, benadrukt het IOC. „We willen met deze maatregelen vooral de boksers in bescherming nemen en zullen er alles aan doen dat er een bokstoernooi kan plaatsvinden in Tokio 2020.”

Het IOC heeft de boksbond al herhaaldelijk gewaarschuwd en ook gedreigd de sport zijn olympische status te ontnemen. Het besluit om voorlopig niets te plannen richting Tokio is de eerste formele stap. De AIBA heeft weliswaar een rapport ingediend waarin het verbeteringen beloofde, maar het IOC is er niet echt van onder de indruk.

Een van de pijnpunten voor het IOC is de recente verkiezing van de Oezbeek Gafoer Rahimov tot voorzitter van de AIBA. Het IOC ziet hem als een sleutelfiguur in een internationale criminele organisatie en kan daar maar moeilijk mee leven.

Voorzitter Boris van der Vorst van de Nederlandse boksbond is vooralsnog optimistisch: „Ik ben ervan overtuigd dat de toekomst van het olympisch boksen niet in gevaar is. De olympische droom staat voor onze boksers nog overeind. Het IOC wil alleen een duidelijk signaal afgeven richting de AIBA. Van te voren heeft IOC aangegeven niet akkoord te gaan met de benoeming van Rahimov. Het kan ook een aanleiding zijn om de internationale boksorganisatie te herstructureren of de mogelijkheden te onderzoeken voor een alternatief voor de AIBA.”

Boksen maakt sinds 1904 deel uit van de Olympische Spelen. Legendes als Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Sugar Ray Leonard en Anthony Joshua wonnen goud in hun carrière. De Nederlandse Nouchka Fontijn veroverde op de Spelen van Rio in 2016 zilver.