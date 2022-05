Premium Het beste van De Telegraaf

Amsterdammers onverstoorbaar én veerkrachtig in seizoen vol tegenslagen Ajax kampioen van de luxe

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Sébastien Haller springt een gat in de lucht nadat hij Ajax vanaf de penaltystip naar 3-0 heeft geschoten. Ⓒ BOUWMAN, RENE

AMSTERDAM - Nu Ajax – door de 5-0 zege op SC Heerenveen – als eerste over de finishlijn van de Eredivisie is gestrompeld, zal links en rechts ongetwijfeld de kwalificatie ’kampioen van de armoede’ worden gebruikt. Onterecht, het tegendeel is waar. Gezien de breedte van de selectie en de karakters die daarin rondlopen, is het elftal van Erik ten Hag de ’kampioen van de luxe’. De succescoach had het voorrecht dat Ajax in een seizoen vol tegenslagen onverstoorbaar én veerkrachtig was.