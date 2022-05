Sport Kort: Granada de pineut in La Liga

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Granada degradeert na gelijkspel op laatste speeldag uit La Liga

22.15 uur: Granada is op de laatste speeldag van de Spaanse competitie gedegradeerd. De club uit Zuid-Spanje begon het thuisduel met Espanyol (0-0) met nog twee concurrenten onder zich, maar Cádiz en Real Mallorca wonnen en ontsnapten zo aan degradatie. Granada-spits Jorge Molina (40) miste in de 72e minuut een strafschop, wat zijn ploeg achteraf de noodzakelijke overwinning kostte. Granada speelde sinds het seizoen 2011/2012 op het hoogste niveau.

Granada begon het duel met 37 punten, Cádiz en Real Mallorca hadden 1 punt minder. De ploeg met de minste punten van de drie zou degraderen. Eerder was al duidelijk dat ook Levante en Deportivo Alavés volgend seizoen niet meer op het hoogste niveau van Spanje spelen.

Cádiz won bij Alavés met 1-0 dankzij een doelpunt van Anthony Lozano. Mallorca versloeg Osasuna met 2-0 door treffers van Ángel en Clément Grenier.

Schreuder sluit seizoen bij Club Brugge af met gelijkspel

20.42 uur: Trainer Alfred Schreuder heeft het seizoen bij Club Brugge afgesloten met een 1-1-gelijkspel tegen Anderlecht. Brugge verzekerde zich vorige week al van het kampioenschap in België door Antwerp te verslaan. Anderlecht, waar Wesley Hoedt en Joshua Zirkzee meespeelden, eindigt als derde.

De Deen Andreas Skov Olsen scoorde voor Brugge in de eerste helft, Anouar Ait El Hadj maakte in de slotfase van het duel gelijk. Schreuder gaf Noa Lang bij Brugge een basisplaats, Ruud Vormer mocht invallen. Schreuder is vanaf volgend seizoen hoofdtrainer bij Ajax.

Union, dat tweede werd, verloor op de laatste speeldag met 1-0 thuis van Antwerp. Bart Nieuwkoop viel in bij de thuisploeg.

Zilver synchroonzwemsters De Brouwer en Steenbeek in Athene

20.42 uur: Synchroonzwemsters Bregje de Brouwer en Marloes Steenbeek hebben bij hun eerste internationale optreden twee keer zilver gepakt. Dat gebeurde in Athene bij de World Series Finale. Het duo was met 84,8617 punten goed voor zilver op het onderdeel technische uitvoering. Een dag later volgde een medaille van dezelfde kleur op de vrije kür waar ze met 86,6667 punten als tweede eindigden, opnieuw achter het Oostenrijkse koppel Anna-Maria en Einini Alexandri.

De Brouwer vormde de afgelopen jaren een duo met haar zus Noortje, maar zij komt door een schouderblessure dit seizoen niet meer in actie.

„Ik ben erg blij met het resultaat en trots op de progressie van het duet in negen maanden tijd”, meldde bondscoach Esther Jaumà. „Het is niet gemakkelijk om Noortje te vervangen. Maar Bregje en Marloes hebben geweldig werk verricht om zich aan te passen aan de nieuwe situatie en hard gewerkt om het niveau van het duet hoog te houden. Ik wil graag ook de rol van reserve Maria Lorenzini benoemen. Zij heeft ook een zeer belangrijk aandeel gehad in behaalde resultaat.”

Het duet gaat zich nu voorbereiden op het WK in juni in Boedapest.

Brons voor Van Opzeeland op EK foilsurfen

17.06 uur: Luuc van Opzeeland is zondag als derde geëindigd bij de Europese kampioenschappen IQFoil, de zeilklasse die op de Spelen van Parijs het windsurfen (RS:X) vervangt. Van Opzeeland was als leider aan de medal-series begonnen in het Italiaanse Torbole. Mede door een valse start in de finale moest hij de Fransman Nicolas Goyard (goud) en de Italiaan Nicolo Renna (zilver) voorlaten.

Huig-Jan Tak, vorig jaar tweede achter Goyard, werd zevende. Kiran Badloe, de olympisch kampioen RS:X van Tokio, bleef steken op de 24e plaats, net achter Max Castelein (22e).

Bij de vrouwen bereikte alleen Sara Wennekes de medal-series, waarin de klassementsleider het uiteindelijk opneemt tegen de beste twee uit twee tussenronden. Ze sloot de EK af als vijfde en zal daardoor de A-status krijgen van sportkoepel NOC*NSF. Ook hier ging het goud naar Frankrijk. Hélène Noesmoen won voor de Britse Emma Wilson. Lilian de Geus, net als Badloe overgekomen uit het windsurfen, werd vijftiende.

Politt blijft ploeggenoot Van Poppel voor in Keulen

16.34 uur: Nils Politt heeft de 104e editie van Rund um Köln gewonnen. De Duitser van Bora-hansgrohe kwam na 199,3 kilometer solo aan, nadat hij was ontsnapt uit een kopgroep van drie. Zijn ploeggenoot Danny van Poppel kwam op 13 seconden als tweede binnen voor medevluchter Nikias Arndt uit Duitsland.

Dylan Groenewegen won op 48 seconden de sprint van het peloton voor de Ier Sam Bennett en de Belg Jasper Philipsen. Groenewegen, die in 2016 zegevierde in Keulen en zaterdag nog de beste was in Veenendaal-Veenendaal, werd daarmee vierde.

Politt volgt met zijn zege de Belg Baptiste Planckaert op, die de eendagswedstrijd in Duitsland in 2019 won. In de daaropvolgende twee jaar werd Rund um Köln vanwege de coronapandemie niet verreden.

Labous wint Ronde van Burgos, slotrit voor Vollering

15.55 uur: De Franse wielrenster Juliette Labous heeft de Ronde van Burgos gewonnen, een vierdaagse rittenkoers uit de WorldTour. De slotrit, van Covarrubias naar Lagunas de Neila over 125 kilometer, werd gewonnen door Demi Vollering. De renster van SD Worx, eerder in de week nog gevallen in de eendaagse koers Durango - Durango, was de beste bergop en kwam alleen aan.

Labous, die rijdt voor Team DSM, finishte als tweede. Ze nam op de slotdag de leiderstrui over van de Spaanse Mavi García. Vollering had op de voorlaatste dag veel tijd verloren, maar werd door haar sterke optreden op de slotdag nog derde in het eindklassement achter Labous en de Française Évita Muzic. Shirin van Anrooij wed zevende in de rit en zesde in het eindklassement.

Vollering roemde haar Zuid-Afrikaanse ploeggenote Niamh Fisher-Black, die veel werk voor haar had verricht in de slotfase. In haar eentje ging de Zuid-Hollandse daarna op jacht naar de dagzege, terwijl ze ook nog de eindzege in haar achterhoofd had. „Het was een superzware klim. Ik was blij met Niamh, maar moest het uiteindelijk zelf opknappen. Ik moest nogal wat tijd goed maken. Da lukte niet, maar ik ben heel blij met deze zege.”

Vollering was eerder deze maand de beste in de Ronde van Itzulia waarin ze alle drie de etappes won.

Geblesseerde Wijndal mist ook tweede duel van AZ met Heerenveen

13:45 uur Owen Wijndal mist ook het tweede duel van AZ met sc Heerenveen in de play-offs voor Europees voetbal. De linksback heeft nog te veel last van een liesblessure. Hij wordt opnieuw vervangen door Milos Kerkez.

Wijndal miste donderdag ook het door AZ verloren uitduel met sc Heerenveen (3-2). De winnaar van het tweeluik stuit in de finale op FC Utrecht of Vitesse. De winnaar van de play-offs om Europees voetbal mag volgend seizoen aan de tweede voorronde van de Conference League deelnemen.

De wedstrijd tussen AZ en sc Heerenveen begint om 14.30 uur.

Australische Titmus zwemt wereldrecord op 400 meter vrije slag

12:55 uur De Australische zwemster Ariarne Titmus heeft het wereldrecord op de 400 meter vrije slag verbeterd. De olympisch kampioene tikte op nationale kampioenschappen in Adelaide aan na 3.56,40.

Het oude record stond sinds de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro op naam van de Amerikaanse Katie Ledecky (3.56,46). De 21-jarige Titmus is ook regerend olympisch kampioene op de 200 meter vrije slag.

Trainer Storck verlaat KRC Genk

11:39 uur Bernd Storck is niet langer de hoofdtrainer van KRC Genk. „Beide partijen hebben besloten uit elkaar te gaan”, meldt de voetbalclub uit België.

Storck volgde vijf maanden geleden de ontslagen John van den Brom op bij KRC Genk. De club wist zich dit seizoen niet voor Europees voetbal te plaatsen. KRC Genk won vorig jaar nog de Belgische beker.

Volgens Belgische media wordt Wouter Vrancken de nieuwe trainer van KRC Genk. Hij nam zaterdag afscheid van KV Mechelen met een gelijkspel tegen zijn mogelijke nieuwe club KRC Genk (0-0).

Adebayo leidt Miami naar zege op Boston

09:11 uur Basketballer Bam Adebayo heeft Miami Heat naar een zege op Boston Celtics geleid. De 24-jarige Amerikaan had met 31 punten, tien rebounds en zes assists een groot aandeel in de winst van zijn ploeg in de play-offs (103-109).

Jimmy Butler miste de tweede helft van het duel. Een van de sterspelers van Miami viel uit met een knieblessure. Miami domineerde de wedstrijd maar het werd nog even spannend nadat Boston zich had terug geknokt naar een achterstand van slechts een punt (92-93).

Miami Heat leidt nu met 2-1 in de finale van de oostelijke divisie in de NBA. De ploeg die vier duels wint plaatst zich voor de eindstrijd van de play-offs tegen de winnaar van de westelijke divisie. In die finale leidt Golden State Warriors tegen Dallas Mavericks (2-0).