Teleurgestelde Antoinette de Jong: ’Doen alsof dit niet gebeurd is’

De Jong kwam in rit 6 in actie, maar met haar 4.02,37 was al snel duidelijk dat dat haar geen medaille zou gaan opleveren. „Dit was niet de race die ik voor ogen had”, zei De Jong bij de NOS. „Ik heb alles gegeven, maar ik ben niet moe. Ik kwam in de race niet op een punt dat ik de energie kon leveren die ik graag wilde.”

De Jong vervolgt haar olympische missie komende maandag, als ze in actie komt op de 1500 meter. „Dit sluit je nu af, al ga ik natuurlijk wel even met Jac (coach Orie, red.) zitten over wat we kunnen doen om maandag ’de beste ik’ te laten zien. Dan ga ik er weer voor alsof dit vandaag niet gebeurd is”, liet De Jong er geen twijfel over de 3 kilometer snel te willen vergeten.

Carlijn Achtereekte wordt onttroond als olympisch kampioene op de 3 kilometer. Ⓒ AFP

Achtereekte

De als zevende geklasseerde Carlijn Achtereekte was tevreden over haar optreden, maar raakte desondanks haar olympische titel kwijt. „Eigenlijk reed ik heel goed”, zei Achtereekte na haar tijd van 4.02,21 voor bij de NOS. Dat was langzamer dan haar Japanse opponente Miho Takagi, die 4.01,77 reed. „Het was een moeilijke rit. Bij de kruisingen kwam ik twee keer in de knoei en twee keer dwong ze me te wachten. Ik werd een beetje uit de race gereden. Je probeert cool te blijven, steady te rijden, maar het kost je tienden. Ik voelde het ook aankomen, maar het was heel slim.”

Achtereekte had nog wel de hoop in het einde van de rit terug te komen. „Het was mijn beste race van het seizoen, maar uiteindelijk kwam ik gewoon tekort.”

