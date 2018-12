Verstappen en Ricciardo vol lof over elkaar

Ricciardo vindt dat hij een betere coureur is geworden sinds de komst van Verstappen bij Red Bull. „Ik denk dat het mijn eerste teamgenoot is - al wil ik daar zeker niet iemand anders mee diskwalificeren, en daarmee bedoel ik natuurlijk Vettel, want die was klasse - maar Max is de eerste waarbij je zelf een slechte dag echt niet kunt veroorloven”, zegt hij in de Sky Sports F1 Show.

Hij vervolgt: „Dus moet je altijd op je best zijn. Ik denk dat zijn komst voor ons allebei goed heeft uitgepakt.” Dat het duo - dat bij de GP van Azerbeidzjan dramatisch tegen elkaar botste - verder zo goed met elkaar omgaat, verbaast Ricciardo wel een beetje. „Als je ziet hoe competitief we beide zijn, is dat wel verrassend. Maar ja, ik weet niet, het ging altijd prima tussen ons en zijn maar twee keer gecrasht, dat valt dus wel mee.”

Volgens Verstappen was de open communicatie tussen de twee de sleutel tot een goede samenwerking „Ik heb nog nooit een teammaat gehad waar ik het meteen zo goed mee kon vinden. Daniel is een erg open persoon. Ik denk dat we veel respect voor elkaar hebben en eerlijk tegen elkaar zijn als de ander het beter heeft gedaan.”