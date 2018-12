Recordaantal atleten naar EK cross in Tilburg

De Turk Kaan Kigen Özbilen verdedigt zijn titel bij de mannen, landgenote Yasemin Can haar titel bij de vrouwen.

Nederland is op de 25e editie van de EK veldlopen vertegenwoordigd met 26 atleten, verdeeld over junioren, beloften en senioren. Susan Krumins is de kopvrouw bij afwezigheid van Sifan Hassan. Bij de mannen willen Michel Butter en Khalid Choukoud van voren meedoen. Choukoud wist al eens zevende te worden.

De EK tellen zeven wedstrijden om de medailles, met een gemengde estafette als slotonderdeel. Op die afstand is Nederland niet vertegenwoordigd.