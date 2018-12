’Gio’ geeft nog geen uitsluitsel over Van Persie

Zijn aanvalsleider en aanvoerder herstelt van een blessure. Van Bronckhorst wacht tot zaterdag om te kijken of hij hem opneemt in de wedstrijdselectie.

„Met Robin gaat het de goede kant op. We wachten morgen af om te bekijken hoe ver hij is voor zondag”, zei hij op de persconferentie.

Geen stunt

Van Bronckhorst vindt het geen stunt als Feyenoord van PSV zou winnen. „Een stunt is als het onmogelijk is. Als iets wat eens in de zoveel tijd voorkomt. Zoals dat RKC won bij PSV. Het wordt een moeilijke wedstrijd. Maar een stunt, dan geef je ons te weinig.”

Naast Van Persie ontbreekt mogelijk ook Eric Botteghin. De verdediger kreeg een tik op de training en vormt een twijfelgeval voor zondag. „Het ziet er niet heel goed uit.” Als de Braziliaan niet kan meedoen, lijkt Sven van Beek zijn logische vervanger.

Jeremiah St. Juste is na een schorsing van drie wedstrijden, na zijn rode kaart in de verloren Klassieker tegen Ajax, weer inzetbaar. Bij afwezigheid van de rechtsback maakte Bart Nieuwkoop een goede indruk op Van Bronckhorst. „Ik zal het team opstellen dat PSV zo goed mogelijk kan bestrijden”, zei de trainer, die de revaliderende linksback Ridgeciano Haps zeker moet missen tegen PSV.