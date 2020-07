Sport kort: Slechte dag voor Luiten bij Austrian Open

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Slecht resultaat Luiten, top vijf voor Besseling en Van Driel

17.16 uur: De Nederlandse golfers Wil Besseling en Darius van Driel zijn bij de Austrian Open in de top 5 geëindigd. Besseling (34) verzekerde zich op de Diamond Club in Atzenbrugg met een totaal van 277 slagen van de derde plek. Op de laatste dag steeg hij dankzij een omloop van 66 slagen (6 onder par) zestien plaatsen in het klassement.

Van Driel (31) belandde met een score van 278 op de gedeelde vierde plaats. Hij zakte zondag een plaatsje in de eindstand met een rondgang van 72 slagen.

Joost Luiten moest in het eindklassement genoegen nemen met de gedeelde achttiende plek. Hij moest op de laatste dag twaalf plaatsen toegeven door een rondje van 75.

De Schot Marc Warren won het eerste evenement op de Europese Tour sinds maart. Hij zegevierde met een totaal van 275 slagen na een slotrondje van 70. De eindzege was goed voor ruim 83.000 euro aan prijzengeld. Besseling hield aan zijn derde plaats ruim 31.000 euro over. Van Driel sloot het toernooi af met een premie van circa 19.000 euro.

Judo: Bestuurscrisis bij judobond

16.34 uur: Het bestuur van de Nederlandse judobond bestaat vooralsnog maar uit twee leden. Tijdens een buitengewone bondsraadsvergadering op Papendal besloten voorzitter Felix Thieme, bestuurslid Tanja de Leeuw (topsport) en penningmeester René Bogaarts af te treden. De overgebleven bestuursleden Genio van Hoof (leden- en wedstrijdzaken) en Rick Frowyn (breedtesport) zullen de lopende zaken gaan behandelen.

Het bondsbestuur had de vergadering uitgeschreven om de bestuurlijke vernieuwing en de notitie over wijziging van het talentontwikkelingsproces (terug naar de clubs) te bespreken. In de afgelopen maanden was er commotie ontstaan tussen bondsraad en bestuur over deze twee onderwerpen.

Tijdens de vergadering diende een vertegenwoordiger van het district Noord-Holland een motie in. Daarin werd onder meer om het ontslag van voorzitter Thieme en bestuurslid De Leeuw gevraagd en om stopzetting van het nieuwe talentontwikkelingsproces. Deze motie werd met meerderheid aangenomen waarna het bondsbestuur de vergadering schorste voor beraad. Na de heropening maakte Bogaarts zijn vertrek bekend, samen met Thieme en De Leeuw.

Volgens het opgestapte drietal heeft de bondsraad een besluit genomen, dat de financiële positie ernstig kan schaden dan wel in gevaar brengt. "Wij kunnen niet achter dit besluit staan en wensen ook niet aan de uitvoering mee te werken. Wij distantiëren ons van dit besluit en leggen de verantwoordelijkheid bij de bondsraad. Derhalve stellen wij onze portefeuille ter beschikking en treden per heden af."

Voetbal: Wolves rekenen af met Everton

15.27 uur: Wolverhampton Wanderers blijft in de race om een ticket voor Europees voetbal voor het volgende seizoen. De nummer 6 van de Premier League won ook de thuiswedstrijd tegen Everton: 3-0.

Raúl Jimenez vierde zijn zestiende competitietreffer. Leander Dendoncker tekende voor 2-0 en Diogo Jota bepaalde in de slotfase de eindstand op 3-0.

Wolverhampton heeft slechts drie punten minder dan het als vijfde geklasseerde Manchester United. De opgeleefde ploeg van Ole Gunnar Solskjær heeft wel een duel minder gespeeld. Everton staat voorlopig elfde.

Atletiek: Atleet Korio voor twee jaar geschorst

11:15 uur De Keniaanse atleet Alex Korio moet een schorsing van twee jaar uitzitten. De 29-jarige langeafstandsloper heeft vorig jaar tot drie keer toe niet laten weten waar hij verbleef. Hij was al voorlopig geschorst.

Korio eindigde vorig jaar als elfde op de 10.000 meter van de WK atletiek in Doha. Hij was vorig jaar oktober ook een van de hazen van zijn landgenoot Eliud Kipchoge toen die in Wenen als eerste mens de marathon onder de twee uur liep (1.59.40).

Topsporters moeten hun verblijfplaats opgeven zodat ze gecontroleerd kunnen worden op doping.

Voetbal: Jedinak neemt afscheid

09:45 uur De Australische voetballer Mile Jedinak heeft afscheid genomen als profvoetballer. Dat laat de 79-voudig international weten op Instagram.

De 35-jarige Jedinak speelde de afgelopen negen jaar voor Crystal Palace en Aston Villa. Hij was driemaal actief voor Australië tijdens het WK. De middenvelder scoorde tijdens het laatste WK in Rusland eenmaal in het nipt verloren duel met de latere wereldkampioen Frankrijk: 1-2.