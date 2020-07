Sport kort: Wolves rekenen af met Everton

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Wolves rekenen af met Everton

15.27 uur: Wolverhampton Wanderers blijft in de race om een ticket voor Europees voetbal voor het volgende seizoen. De nummer 6 van de Premier League won ook de thuiswedstrijd tegen Everton: 3-0.

Raúl Jimenez vierde zijn zestiende competitietreffer. Leander Dendoncker tekende voor 2-0 en Diogo Jota bepaalde in de slotfase de eindstand op 3-0.

Wolverhampton heeft slechts drie punten minder dan het als vijfde geklasseerde Manchester United. De opgeleefde ploeg van Ole Gunnar Solskjær heeft wel een duel minder gespeeld. Everton staat voorlopig elfde.

Atletiek: Atleet Korio voor twee jaar geschorst

11:15 uur De Keniaanse atleet Alex Korio moet een schorsing van twee jaar uitzitten. De 29-jarige langeafstandsloper heeft vorig jaar tot drie keer toe niet laten weten waar hij verbleef. Hij was al voorlopig geschorst.

Korio eindigde vorig jaar als elfde op de 10.000 meter van de WK atletiek in Doha. Hij was vorig jaar oktober ook een van de hazen van zijn landgenoot Eliud Kipchoge toen die in Wenen als eerste mens de marathon onder de twee uur liep (1.59.40).

Topsporters moeten hun verblijfplaats opgeven zodat ze gecontroleerd kunnen worden op doping.

Voetbal: Jedinak neemt afscheid

09:45 uur De Australische voetballer Mile Jedinak heeft afscheid genomen als profvoetballer. Dat laat de 79-voudig international weten op Instagram.

De 35-jarige Jedinak speelde de afgelopen negen jaar voor Crystal Palace en Aston Villa. Hij was driemaal actief voor Australië tijdens het WK. De middenvelder scoorde tijdens het laatste WK in Rusland eenmaal in het nipt verloren duel met de latere wereldkampioen Frankrijk: 1-2.