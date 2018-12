Van Bommel: ’Hoe vijandelijker, hoe mooier’

„Ik vond het altijd fantastisch om in De Kuip te spelen”, zegt hij op de persconferentie van PSV. Volgens de oefenmeester maakt het voor de onverstoorbaarheid van zijn ploeg niet uit. „Of we nou bloemen krijgen of met eieren worden bekogeld - bij wijze van spreken - het zou niet uit moeten maken voor mijn elftal.”

Sowieso verwacht hij een mooi duel. „Ik vind Feyenoord een goede ploeg. Ze hebben meerdere spelers die op meerdere plekken kunnen spelen. Het wordt een mooie wedstrijd, een echte top-drie wedstrijd.”

Van Bommel nam nogmaals van de gelegenheid gebruik om zijn aanvoerder Luuk de Jong te prijzen. „De Jong kreeg veel kritiek in het begin van het seizoen, dat vond ik toen al zwaar onterecht. Luuk is een echte teamspeler. Hij kan scoren, koppen, goed tussen de linies verdedigen en meeverdedigen.”

De PSV-coach kan mooie cijfers neerleggen dit seizoen: 13 wedstrijden, 13 zeges. Toch gelooft hij dat het allemaal nog wel beter kan. „Wij hebben sinds juni (de voorbereiding) hele grote stappen gemaakt. Er zit zeker nog rek in, we kunnen nog meer stappen maken.”