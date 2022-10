West Ham klimt verder na overwinning op Bournemouth

Het seizoen begon slecht voor de Hammers, maar inmiddels heeft de formatie van David Moyes de weg omhoog gevonden. Nadat de ploeg vorige week verzuimde om Liverpool op Anfield punten afhandig te maken (Jarrod Bowen) miste een strafschop, werd Bournemouth wel aan de zegekar gebonden.

Een klutsdoelpunt van Kurt Zouma betekende kort voor rust de 1-0. West Ham had daarbij mazzel dat een bal op de arm van Said Benrahma, even daarvoor, niet als een handsbal werd bestraft. Diezelfde Benrahma mocht in de slotminuut van de wedstrijd aanleggen van elf meter, nadat een handsbal van Bournemouth-verdediger Jason Zemura wél bestraft werd. Benrahma faalde niet en bracht de winst van West Ham helemaal over de streep.

Met 14 punten staat West Ham nu tiende, Bournemouth heeft een puntje minder en staat drie plaatsen lager.

