Van Bronckhorst: ’Onze ambitie is kampioen worden’

„Het is niet zo dat we bij een nederlaag helemaal kansloos zijn voor de titel”, zegt de Rotterdamse trainer. „Maar het wordt dan wel heel, heel moeilijk.”

Feyenoord staat nu dertien punten achter op PSV, maar kan het gat verkleinen tot zeven punten als het de koploper van de eredivisie zondag verslaat en dan donderdag ook de inhaalwedstrijd tegen VVV-Venlo wint. „Onze ambitie is kampioen worden en prijzen pakken. De laatste jaren hebben we dat goed gedaan. We willen ook nu weer zo lang mogelijk meedoen om het kampioenschap en het liefste natuurlijk kampioen worden”, aldus Van Bronckhorst.

„Zondag wordt bepalend hoe het verdere verloop van ons seizoen gaat worden. We moeten winnen om in de race te blijven voor het kampioenschap, want we staan nu te ver achter. Als we winnen, maken we het gat kleiner. Maar we zijn er dan nog niet, daar is meer voor nodig. Het zou een eerste stap zijn.”

Van Bronckhorst wil niet spreken van een stunt als zijn ploeg er als eerste in slaagt om PSV dit seizoen punten afhandig te maken in de eredivisie. „Een stunt vind ik iets wat niemand verwacht, iets wat eigenlijk onmogelijk is. RKC dat in de beker wint bij PSV, dat is een stunt. Maar wij zijn Feyenoord. Als wij van PSV winnen, is dat geen stunt. Ik snap wel dat mensen ons als underdog zien. Maar we weten allemaal wat hier in De Kuip kan gebeuren. Hopelijk kunnen wij er zondag een ouderwets Kuip-middagje van maken. Dat hangt af van wat wij op de mat leggen.”