Met Stroll bij Force India is F1-veld compleet

Het was al waarschijnlijk dat de Canadees de nieuwe teamgenoot van Perez zou worden. Afgelopen dinsdag en woensdag testte Stroll al op circuit Yas Marina in Abu Dhabi in de roze bolide van de renstal.

Stroll reed de afgelopen twee seizoenen voor Williams, maar verlaat die renstal. Het lag voor de hand dat hij teamgenoot wordt van de Mexicaan Sergio Perez bij Force India, omdat zijn vader Lawrence Stroll afgelopen zomer Force India behoedde van de financiële ondergang. De steenrijke Stroll is nu mede-eigenaar van het team.

„Dit is het begin van een ongelofelijk spannend avontuur in mijn Formule 1-loopbaan”, reageert Stroll. „Ik kijk ernaar uit om samen te werken met dit succesvolle team met een mooie cultuur. Het is een nieuwe uitdaging en ik ga deze kans met beide handen aangrijpen.”

Met het vastleggen van Stroll zijn alle stoeltjes bij de tien teams in de Formule 1 bezet voor 2019. Alleen bij de teams van Mercedes en Haas blijven beide coureurs. De teams McLaren, Toro Rosso en Williams hebben beide coureurs vervangen.

Complete deelnemersveld Formule 1 2019:

Mercedes: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas Ferrari: Sebastian Vettel, Charles Leclerc

Sebastian Vettel, Charles Leclerc Red Bull: Max Verstappen, Pierre Gasly

Max Verstappen, Pierre Gasly Renault: Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo

Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo Haas: Romain Grosjean, Kevin Magnussen

Romain Grosjean, Kevin Magnussen Force India: Sergio Perez, Lance Stroll

Sergio Perez, Lance Stroll Toro Rosso: Daniil Kvyat, Alexander Albon

Daniil Kvyat, Alexander Albon Sauber: Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi

Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi McLaren: Carlos Sainz, Lando Norris

Carlos Sainz, Lando Norris Williams: Robert Kubica, George Russell