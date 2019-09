De Ligt ’debuteert’ voor tweede keer in miljoenenbal

De verdediger heeft van trainer Maurizio Sarri een basisplaats gekregen in de uitwedstrijd bij Atlético Madrid. Het is de eerste wedstrijd van beide clubs in de groepsfase van het toernooi. Bij Juve is ook Cristiano Ronaldo van de partij.

De Ligt bereikte vorig seizoen met Ajax de halve finale van de Champions League.

Bij Atalanta Bergamo, dat voor het eerst in de Champions League speelt, doen twee Nederlanders mee. Dat zijn Hans Hateboer en Marten de Roon. De Italianen spelen uit bij Dinamo Zagreb.

Peter Bosz staat met Bayer Leverkusen tegenover Lokomotiv Moskou. Daley Sinkgraven ontbreekt in de wedstrijdselectie. Rajiv van La Parra begint in de basis bij Rode Ster Belgrado, dat het opneemt tegen Bayern München.

Programma 18 september

Groep A

Club Brugge - Galatasaray

Paris Saint-Germain - Real Madrid

Groep B

Olympiakos - Tottenham Hotspur

Bayern München - Rode Ster Belgrado

Groep C

Dinamo Zagreb - Atalanta

Shakhtar Donetsk - Manchester City

Groep D

Atlético Madrid - Juventus

Bayer Leverkusen - Lokomotiv Moskou

