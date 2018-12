Incident bij jeugd houdt heel Feyenoord bezig

„Niet alleen ik, ook de spelers onderling praten daarover”, zegt trainer Giovanni van Bronckhorst. „Het gaat toch om een talent uit de opleiding waarmee dit gebeurt. Die jongens moeten uiteindelijk bij het eerste elftal komen.”

Vorige week ontstond een handgemeen in de kleedkamer op jeugdcomplex Varkenoord. Aanvaller Crysencio Summerville (17) van Feyenoord Onder 19, het elftal van trainer Dirk Kuijt, zou samen met een opgetrommeld familielid verdediger Mats Knoester (20) van Jong Feyenoord hebben aangevallen naar aanleiding van een incident op het trainingsveld. Summerville wordt beschouwd als een van de grootste talenten van de Rotterdammers.

„Hij is iemand die een grote toekomst voor zich kan hebben, mits hij daar goed mee omgaat en zich blijft ontwikkelen”, aldus Van Bronckhorst. „Dirk heeft adequaat gereageerd op de situatie; hij heeft met alle betrokkenen gepraat”, zegt Van Bronckhorst. „Ik heb er ook met hem over gesproken, want dit heeft wel impact. Het is nu aan de clubleiding hoe het verdergaat. Hopelijk wordt dat komende week wel bekend.”