Herstel Umtiti gaat langer duren

De Catalaanse club meldt dat de centrumverdediger een „conservatief” herstelplan zal doorlopen om hem van zijn blessure in zijn linkerknie af te helpen. FC Barcelona heeft niet bekendgemaakt hoe lang het herstel gaat duren.

De speler zal in Doha in Qatar gaan revalideren onder het toeziend oog van de medische afdeling van de club, meldt Barcelona. Umtiti leek begin november weer aan te sluiten bij de hoofdmacht van Valverde, maar was toch nog niet voldoende hersteld. Aanvankelijk was ook al gemeld dat hij pas in 2019 weer inzetbaar zou zijn.

Umtiti heeft dit seizoen acht wedstrijden gespeeld.