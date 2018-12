Heerenveen neemt afscheid van Noor Naess

De 25-jarige verdediger, die nog een contract tot medio volgend jaar had, speelde tien duels voor de Friezen.

„We willen Nicolai bedanken voor zijn geweldige professionaliteit. We zijn blij dat hij nu een nieuwe uitdaging bij Sarpsborg 08 gevonden heeft”, zei technisch manager Gerry Hamstra over de speler die in 2017 overkwam van het Amerikaanse Columbus Crew.

Sarpsborg 08 verloor donderdag in de Europa League met 3-2 van Besiktas. Jeremain Lens maakte vlak voor tijd de winnende goal.