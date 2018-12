Vranjes reageert op rel rond fascisme-tattoo

De discussie blijkt vooral politiek. ’Serviër’ Vranjes is niet geliefd bij de Bosniërs. „Over wie gaat het in deze discussie? Over mij of Momcilo Dujic”, opent Vranjes zijn betoog.

„Zou mijn tattoo belangrijk zijn, mocht ik in de Bosnische derde klasse voetballen? Zou deze discussie gevoerd worden, mocht ik niet in het buitenland voetballen en succcesvol zijn? Voordat u een oordeel velt, moet u weten waar ik vandaan kom, moet u de geschiedenis van mijn natie kennen. Mijn tattoo heb ik laten plaatsen omdat het iets belangrijk is voor mij. Ik respecteer anderen die andere zaken op hun lichaam laten plaatsen. Of het gaat over boodschappen, symbolen… Ze moeten daarover enkel verantwoording afleggen tegenover zichzelf en de Heer. Wat is er fout met een tattoo over nationalisme en de relatie tussen minderheden en hun bezettende macht? Landen zijn veroverd en beschavingen vernietigd, maar daar lijkt niemand zich aan te storen. ’Hertog’ Dujic is een geestelijke die de moed had om op te staan op een ogenblik dat mijn volk leed. Hij durfde het aan om op te staan tegen de bezetters.”

Symbool van verzet

Vranjes vindt niet dat hij verantwoording moet afleggen. „Ik wil evenmin iemand de les lenze, maar voor mij en het merendeel van de Serviërs en de Servische natie is Dujic een held en een symbool van het verzet tegen de vijand. Het recht om op te staan tegen de bezetter kunnen we niemand ontnemen. De geschiedenis heeft vele gezichten. Daarbij heb ik het recht met mijn lichaam te doen wat ik wil. Dit recht mag niet worden aangetast.”

Dat zijn positie binnen de Bosnische nationale ploeg ter discussie staat, vindt hij vreemd. „Of ik fit ben, blijkt niet belangrijk te zijn. Ik zal altijd het maximale geven, ongeacht wat er op mijn lichaam staat. Als je meer geïnteresseerd bent in mijn tatoeages, mijn bankrekening, mijn gezin, mijn vrije tijd en niet met wat ik u als voetballer kan bieden op het veld, dan kan ik u echt niet verder helpen.”

Vriespunt

Politiek speelt een belangrijke rol in de hele discussie. Vranjes: „Het is niet mijn schuld dat Bosnië-Herzegovina uit twee etnische groepen bestaat. Het is ook niet mijn schuld dat er drie religies zijn in mijn land. Het is niet mijn schuld dat de politiek ingewikkeld is, dat de bevolking misleid wordt en in armoede leeft, waardoor de tolerantie naar anderen onder het vriespunt is gezakt. Ik neem het hen niet kwalijk! Zij die menen een probleem te hebben met Dujic, hebben eigenlijk een probleem met zichzelf. Tolerantie betekent voor mij niet zwijgen maar diversiteit accepteren en waarderen. Mijn mensen en zijn helden zullen voor altijd leven”, besloot Vranjes.

Vranjes kwam eerder al in opspraak met een andere tattoo met een kaart van de ’omstreden’ Servische grens. Het leverde hem problemen op met een harde kern Bosnische fans.

Niet acceptabel

„Ik ken die man die op zijn arm staat niet, maar als hij inderdaad fascistische linken heeft is dat niet acceptabel”, aldus Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck. „Maar ik krijg ook de indruk dat Vranjes nu helemaal gefileerd wordt. Die tattoo heeft hij misschien al jaren (eigenlijk van 11 juli, red) en nu pas wordt het opgemerkt. Hij speelde onlangs toch twee interlands voor de Bosnische nationale ploeg? Ik begrijp de commotie die ontstaan is, maar gaan jullie nu alles onderzoeken? Zijn lijf staat helemaal vol tatoeages, hé.”