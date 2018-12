McLaren zou Vandoorne graag in F1 terugzien

Ondanks het afscheid van Vandoorne van McLaren en de Formule 1 gelooft Brown echter in een comeback voor Vandoorne.

„Stoffel is een geweldig talent”, vertelde de McLaren-baas tegenover Reuters. „Ik denk dat hij het redelijk deed in een erg slechte racewagen.”

„Hij had ook een redelijk moeilijke teamgenoot. We gaven hem echter twee solide jaren en we gaven Fernando en hem gelijkwaardig materiaal om mee te rijden. Soms matcht het echter gewoon niet.”

Vandoorne maakt de overstap van de Formule 1 naar de Formule E, een raceklasse waarin hij volgens Brown succesvol kan zijn. De McLaren-baas gelooft zelfs in een terugkeer van Vandoorne naar de Formule 1.

„Ik denk dat hij in de Formule E succesvol zal zijn. Ik denk ook dat we hem terug kunnen zien in de Formule 1”, aldus Brown. „Stoffel is vast en zeker een coureur die over de capaciteiten voor de Formule 1 beschikt. Ik zou echt niet verrast zijn.”

„Het zou niet de eerste keer zijn dat een racer problemen ondervindt bij zijn eerste keer in de Formule 1 om vervolgens terug te keren en het veel beter te doen.”