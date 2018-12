Bokser Fury werkt na depressie en verslavingen aan voltooiing eigen sprookje

Tyson Fury Ⓒ Reuters

Gouden tijden herleven vanavond in het Staples Center in Los Angeles, wanneer de 33-jarige Amerikaanse zwaargewicht Deontay Wilder in de boksring stapt tegen zijn drie jaar jongere uitdager, de Brit Tyson Fury. Op papier is de wereldtitel van de World Boxing Council de inzet van de strijd tussen beide mastodonten uit de wereld van het vuistschermen.