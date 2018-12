Seedorf krijgt slecht nieuws van Afrikaanse bond

De bond besloot na een bestuursvergadering unaniem dat het toernooi niet in juni plaatsvindt in het land van de winnaar van de laatste Afrika Cup.

De CAF was al langer ontevreden over de staat van de stadions en de infrastructuur in het land. Kameroen was in grotere problemen gekomen bij de organisatie omdat de eindronde werd uitgebreid van zestien naar 24 landen. Daarnaast waren in drie van de vijf speelsteden de accommodaties niet in orde. De bond maakt zich bovendien zorgen over de veiligheid in het land.

Gevolgen

Wat de gevolgen zijn voor de nationale ploeg van Kameroen is nog niet duidelijk. Als organiserend land was het team automatisch geplaatst. De ploeg van bondscoach Clarence Seedorf en assistent Patrick Kluivert speelt wel kwalificatiewedstrijden.

„Na berichten van de afgevaardigden van de regering en de voetbalautoriteiten in Kameroen heeft het CAF een groot gat geconstateerd tussen wat nodig is om de Afrika Cup te organiseren en de werkelijkheid ter plekke”, schrijft de CAF.

Voorzitter Ahmad had president Paul Biya van Kameroen in oktober nog verzekerd dat „dat de CAF niet overwoog het land het toernooi te ontnemen.” Afgelopen week uitte hij echter kritiek op het onvermogen van Kameroen om de chaos in de voetbalbond op te lossen.

Marokko vervanger?

De Afrika Cup van 2019 is de eerste die niet in januari, maar in juni wordt georganiseerd. Marokko heeft laten weten klaar te zijn om Kameroen als gastland te vervangen. Het is het vierde eindtoernooi op rij waarbij de organisator tussentijds wordt vervangen.