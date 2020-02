Ajax bevestigt akkoord over Ziyech: ’Nog 138 dagen magie’

De Amsterdammers maakten donderdag bekend dat er overeenstemming is bereikt over de te betalen transfersom. Ajax ontvangt een bedrag van 40 miljoen euro voor de Marokkaanse middenvelder. Via variabelen kan die som nog oplopen tot 44 miljoen euro.

Bekijk ook: Marc Overmars pakt 15 miljoen euro extra voor Ajax

„Nog 138 dagen magie. Laten we van elk moment genieten”, aldus Ajax via Twitter, doelend op de fabelachtige techniek van de ’Tovenaar van Amsterdam’, zoals Ziyech tegenwoordig liefkozend wordt genoemd.

Chelsea meldt op zijn beurt dat het alleen nog een persoonlijk akkoord moet bereiken met Ziyech.

De 26-jarige Ziyech, die nog tot de zomer van 2022 onder contract stond in Amsterdam, speelt sinds 2016 voor Ajax. In 160 wedstrijden maakte hij 49 doelpunten en gaf hij talloze assists.

De afgelopen jaren werd vaak gespeculeerd over een vertrek van de Marokkaanse international. Transfers naar onder meer AS Roma en Sevilla gingen echter niet door.

Chelsea wilde Ziyech het liefste afgelopen maand al overnemen, maar Ajax weigerde mee te werken aan een vertrek tijdens het seizoen. Na vier seizoenen verhuist de aanvallende middenvelder in de zomer alsnog van Amsterdam naar Londen.