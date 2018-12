Wie is achter Rico Verhoeven the best of the rest?

Het is een intimiderend gezicht: acht reuzen van minstens 110 kilo en bijna 2 meter lang die naast elkaar stoer poseren voor de camera. De gemiddelde NBA’er zou zich hier een kleintje tussen voelen. Het is ’the best of the rest’, de heren achter kickbokskoning Rico Verhoeven op de ranglijst die het tegen elkaar opnemen in een toernooi in Rotterdam Ahoy volgende week. Overigens is Jamal Ben Saddik (28), de bekendste naam én grootste in lengte, het daar niet mee eens. „De winnaar van dit toernooi is de allerbeste ter wereld. Ik vind dat je een toernooi moet vechten om dat te laten zien, net als vroeger. Met steeds een enkele wedstrijd bewijs je niet zo veel.”

Dood in de ring

De sfeer tussen de acht is nu nog vrij gemoedelijk, terwijl ze over een week zullen proberen elkaar zo snel mogelijk naar het canvas te werken. Dat is belangrijk, want in een toernooi is slim met je krachten omgaan van groot belang. „Degene die het diepst kan gaan, de meeste pijn kan verdragen, wint volgende week. Ik ben bereid dood te gaan in de ring”, aldus Jahfarr Wilnis (32), de enige Nederlandse deelnemer en de huidige nummer 4 op de ranglijst. De heren hebben hun trainingen aangepast: meer op conditie en sparsessies van meerdere wedstrijden achter elkaar. Wilnis hoopt na het toernooi op een kans tegen Verhoeven. „Ik wil kampioen worden.”

Een aanzienlijk deel van de buitenlandse zwaargewichten traint wel in Nederland, zoals de Roemeen Benjamin Adegbuyi (33). Hij is het hoogst geplaatste zwaargewicht, staat achter Verhoeven op plek 2. Adegbuyi traint met de Brabander in Zevenbergen. „Als je de beste wil zijn, moet je met de besten trainen. Rico is de slimste vechter die er is, ik leer veel van mijn trainingen daar. In Nederland kan ik me veel beter ontwikkelen dan in Roemenië.”

Ben Saddik

Het is tijdens de persbijeenkomst duidelijk dat Ben Saddik zich het meest op zijn gemak voelt voor de camera, hij is ook wel wat gewend na het gevecht tegen Verhoeven van een jaar geleden. Hij kwam opeens middenin de spotlights te staan. Ook als vechter is hij naar eigen zeggen niet meer te vergelijken met de man die een jaar geleden onderuit ging tegen Verhoeven. „Ik zou de Ben Saddik van toen afmaken, ben nu veel beter.”

Naast de eer staat er ook een aardig geldbedrag op het spel. De totale prijzenpot bedraagt 150.000 dollar. Voor Wilnis is dat wel een extra stimulans. „Dat bedrag spreekt wel aan, dan ga je toch net wat dieper in de trainingen.” Ben Saddik lijkt het geld weg te willen geven. „We zijn bezig met een goed doel, maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen.”