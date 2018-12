Spectaculaire comeback levert Utrecht een punt op

De wedstrijd op Woudestein was pas acht minuten oud, toen de thuisploeg al een 2-0 voorsprong te pakken had. Elias Omarsson nam de openingsgoal voor zijn rekening, nadat een hakbal van Ali Messaoud tegen de paal kwam en de rebound van Jerdy Schouten gekraakt werd. Omarsson reageerde het snelst en knalde de 1-0 binnen. Twee minuten later verdubbelde Ryan Koolwijk de marge.

Penseelstreek

De middenvelder kwam helemaal vrij in het strafschopgebied en werd prima aangespeeld door Luigi Bruins. Met een prachtige penseelstreek in de verre hoek liet Koolwijk FC Utrecht-doelman David Jensen kansloos. Tussendoor had Messaoud ook nog het zijnet getroffen. De bezoekers lieten zich in de openingsfase ook aanvallend gelden, maar zij scoorden niet. Sander van de Streek schoot na goed terugleggen van Sean Klaiber op Sonny Stevens, en Mark van der Maarel kopte uit een hoekschop niet ver over.

Laatstgenoemde schoot na een half uur spelen ook nog eens een afvallende bal ruim naast, terwijl Oussama Tannane rekende op een strafschop nadat hij in een duel met Jeffry Fortes naar de grond ging. Scheidsrechter Richard Martens beoordeelde de valpartij echter niet als overtreding, en werd in zijn oordeel gesteund door de videoscheidsrechter. Het wekte de woede van Advocaat, die zijn onvrede duidelijk liet merken richting de arbitrage.

Negatieve mijlpaal

Excelsior kreeg in de eerste helft wel een penalty, nadat Fortes werd gevloerd door Van der Maarel. Bruins toonde zich uiterst koel van elf meter en zette Advocaat zodoende na 26 minuten al op een 3-0 achterstand, iets wat de oefenmeester in zijn voorgaande 325 duels als Eredivisie-coach nooit eerder was gebeurd.

Met Nick Venema voor Van der Maarel besloot Advocaat na rust alles of niets te spelen, en dat werd beloond. Op aangeven van Klaiber maakte Gyrano Kerk na tien minuten de 3-1, waarna Venema de 3-2 binnen tikte. De jonge spits reageerde het snelst toen de bal na een gekeerd schot van Oussama Tannane voor zijn voeten kwam.

Gustafson

Halverwege de tweede helft mocht Simon Gustafson vanaf de strafschopstip aanleggen, nadat Tannane naar de grond was gegaan. De Zweed bleef uiterst kalm en schoof de 3-3 binnen. Beide ploegen gingen in de slotfase vol voor de winst, en de grootste kans was voor Excelsior-invaller Mounir El Hamdaoui. Zijn poging met buitenkant rechts kon door Stevens echter onschadelijk worden gemaakt.

FC Utrecht eindigde het duel met tien man, omdat Klaiber kort voor tijd met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd.

