Fortuna doet goede zaken in degradatiekraker

Vijf minuten voor rust schoot Amadou Ciss de Limburgers op voorsprong. De bal lag wat in de kluts en belandde plots voor de voeten van de aanvaller. Ciss moest nog wat ADO-mannen van zich afschudden, maar schoot vervolgens hard raak.

Voor rust was Lex Immers dichtbij de gelijkmaker, maar zijn inzit spatte uiteen op de lat. Vlak na rust kreeg Immers opnieuw een grote kans, maar Alexei Koselev kon op de doellijn met een katachtige reflex keren. In de rebound had Tom Beugelsdijk de bal voor het inschieten, maar hij raakte de paal. Op zijn beurt raakte Fortuna-aanvaller Felix Passlack enkele minuten later ook het houtwerk.

Immers gaf niet op en een dik kwartier voor tijd dacht de middenvelder de score gelijk te trekken. Van buiten de zestien schoot Immers raak, maar de bal vloog via het been van Tomas Necid in het doel. De vlag ging direct omhoog en werd terecht afgekeurd, aangezien Necid de bal vanuit buitenspelpositie toucheerde.

Buiten de treffer van Ciss werd er in Limburg niet meer gescoord. Met drie punten op zak heeft Fortuna de degradatieplekken verlaten. In tegenstelling tot ADO, dat zich nu in de gevarenzone bevindt.

