Sparta blameert zich op bezoek in Helmond

De Belg Tibeau Swinnen opende uit een strafschop de score voor Helmond Sport, waarna ook Nick de Louw en Arne Naudts scoorden. Voor Sparta was het pas de tweede nederlaag, na het verlies in het openingsduel bij FC Twente.

TOP Oss verzuimde de eerste plaats over te nemen, aangezien het ook onderuit ging. In Brabant was Roda JC met 5-0 veel te sterk. Mario Engels was met twee goals de productiefste speler. Gyliano van Velzen, Nicky Souren en doelman Nick Olij (eigen treffer) deden de rest.

Van de hoger geklasseerde clubs beleefde FC Twente misschien wel de grootste afgang. De Enschedese formatie verloor, nota bene in Enschede, met 5-2 van Jong Ajax. Twente, waar ook Cristian Gonzalez de rode kaart kreeg, verloor drie van de laatste vier wedstrijden.

Go Ahead Eagles en FC Den Bosch, samen met Sparta bovenaan, komen maandag in actie. Met twaalf punten uit vijf duels achterhaalde Roda ook nog eens TOP Oss aan de kop van de stand van de tweede periode.