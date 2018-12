Excelsior-coach witheet: ’Neem ik scheids heel kwalijk’

De Rotterdammers maakten in het eerste half uur indruk en hadden via Eli Omarsson, Ryan Koolwijk en Luigi Bruins na 26 minuten al een flinke marge te pakken. Via Gyrano Kerk, Nick Venema en Simon Gustafson deden de bezoekers uit Utrecht na rust de Rotterdamse voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Bekijk ook: Spectaculaire comeback levert Utrecht een punt op

En over de laatste treffer, de strafschop van Gustafson, was Poldervaart witheet. „Hij speelt zelfs de bal!”, zei de coach bij Fox Sports over het duel tussen Denis Mahmudov en Oussama Tannane. Scheidsrechter Richard Martens legde de bal na de ’overtreding’ in eerste instantie buiten het strafschopgebied, maar na tussenkomst van de videoscheidsrechter werd het zelfs een penalty voor FC Utrecht.

Opmerkelijk

„Heel opmerkelijk, nadat Dick Advocaat in de rust bij de scheidsrechter in de kleedkamer werd geroepen”, vond Poldervaart. „Dat hij dat deed, neem ik Martens heel erg kwalijk. Ik zou zelf niet gegaan zijn. Als ze iedereen die wat roept in de kleedkamer gaan uitnodigen, krijgen ze het druk in de rust.