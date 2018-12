Schmidhofer wint afdaling Lake Louise

De Oostenrijkse wereldkampioene op de Super G van 2017 was 0,15 seconden sneller dan de Zwitserse Michelle Gisin en boekte haar eerste wereldbekerzege. De Duitse Kira Weidle werd op een halve seconde derde. Het was voor de 22-jarige Duitse haar eerste podium in de wereldbeker.

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin, normaal gesproken een specialiste op de slalom en reuzenslalom, won de afdaling op de Canadese piste vorig jaar. Ze eindigde nu als negende. Haar landgenote Lindsey Vonn had zich wegens een knieblessure afgemeld. Eerder op de dag liet ze weten haar carrière enkele maanden te verlengen, zodat ze in december 2019 mee kan doen in Lake Louise.