Wim Kieft: Ajax kan niet zonder creativiteit Ziyech

Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

Onbelangrijk dat Ajax niet goed speelde tegen AEK Athene. Overwintering in de Champions League is een feit, een wereldprestatie en dan telt de manier waarop even niet. Spelers zijn op zo’n moment niet bezig met goed voetbal, maar met resultaat. Het gemis van Ziyech liet zich in Griekenland voelen, vooral zijn creativiteit ontbrak in het elftal van Ajax. Creativiteit zorgt voor dominantie en zonder Ziyech was het spel van Ajax eenzijdig en helde het elftal sterk over naar links waar Tadic en Blind stonden.