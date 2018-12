Hoe staat Robin van Persie er cijfermatig voor?

Robin van Persie maakte tussen 19 augustus en 30 september in zeven wedstrijden zes doelpunten.

Het laatste duel waarin hij scoorde was Feyenoord-Vitesse (2-1). In dat duel kreeg hij ook een rode kaart, al werd hij later vrijgesproken door de beroepscommissie van de KNVB.

In al die partijen was Van Persie de spits. Tegen Willem II op 7 oktober keerde Nicolai Jørgensen als basisspeler terug in de spits en kwam hij ’op 10’. Vanaf dat moment stond de captain droog.

Tegen Ajax (3-0) liet Van Bronckhorst hem in Amsterdam na de rust achter in de kleedkamer, omdat Feyenoord met tien man (rood voor Jeremiah St. Juste) alleen nog kon verdedigen.

Jørgensen heeft op de spitspositie van Van Persie pas één keer gescoord in de competitie, dat was thuis tegen PEC Zwolle. In de KNVB-beker maakte de Deen wel een hattrick tegen ADO Den Haag.