Van Bommel belooft: geen spelers weg bij PSV

„In de winter kunnen wij gewoon ’nee’ zeggen”, stelt Van Bommel mogelijk verontruste fans alvast gerust. „Je hebt altijd minimaal twee partijen nodig. Als een speler weg wil of de club is niet tevreden, dan is het een ander verhaal. Daar ga ik absoluut niet vanuit. Ik weet zeker dat alle spelers het hartstikke naar hun zin hebben bij ons.”

Van Bommel hoeft geen directiekamers binnen te lopen om zijn wens om met dezelfde (basis)ploeg verder te gaan te openbaren. PSV heeft sowieso geen lange historie met het tussentijds verkopen van belangrijke spelers. Jürgen Locadia (Brighton & Hove Albion) was vorig jaar een uitzondering, maar toen konden de Eindhovenaren het geld goed gebruiken na de eliminatie in de Europa League-voorronde en was de aanvaller op dat moment ook nog geblesseerd.

Niet iedereen goed in vel

„We hoeven er intern helemaal niet over te discussiëren. Wij willen geen enkele speler afgeven”, stelt Van Bommel, die wel zo realistisch is om te beseffen dat niet iedereen even goed in zijn vel zit bij PSV. Spelers als Nicolat Isimat-Mirin en Bart Ramselaar waren belangrijke pijlers in het laatste kampioensteam, maar staan nu buitenspel. Beiden zaten woensdag tegen FC Barcelona – in de Champions League mogen er maar zeven spelers op de bank zitten – niet eens bij de wedstrijdselectie. „Je moet het per speler bekijken. Ik snap dat een aantal situaties anders is, dan bijvoorbeeld die van Luuk de Jong.”

