Tadic zet knop om na Ajax-feest: ’Vol voor titel gaan’

Geconfronteerd met de uitspraak – ’Je kunt beter opjagen dan worden opgejaagd’ – van voormalig trainer Martin Jol, die in 2010 aan het einde van de rit met een 46 treffers beter doelsaldo één punt te kort kwam op FC Twente, lacht de aanvaller. „Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is makkelijker om achter iemand aan te rennen. Maar op een gegeven moment moet je wel dichterbij komen”, aldus Tadic. En, zo weet Jol sinds 2010 ook, de koploper vlak voor de finish wel inhalen.

Bekijk ook: Ten Hag prijst Tadic

Vorig jaar speelde Ajax enkele uren voor Feyenoord-PSV ook tegen ADO Den Haag. De Amsterdammers bleven op 0-0 steken. „Het geeft maar aan dat we alleen naar onszelf moeten kijken en elke wedstrijd gefocust moeten zijn om te winnen. Als PSV punten verliest bij Feyenoord, maar wij zelf niet winnen, heeft dat veel minder waarde”, aldus de Ajax-routinier.

Lastig inlopen

Tadic benadrukte dat de knop na AEK Athene, waar plaatsing voor de achtste finale van het miljoenenbal werd bewerkstelligd, is omgezet. „We zijn blij met de overwintering in de Champions League, maar hebben nog niets tastbaars. In de competitie willen we vol voor het kampioenschap gaan. Alleen is het lastig inlopen als PSV niks morst. PSV heeft ook een fantastisch team en dat maakt het niet makkelijk. Maar we zullen tot het einde blijven vechten.”

De Serviër voelt zich als oude rot gewaardeerd. „Het is in elk team belangrijk dat je een mix tussen ervaren en talentvolle spelers hebt. Alleen jonge of oude spelers is niet goed. In onze groep zie je de chemie. Lasse, Klaas-Jan, Daley en ik zijn er met onze routine om de jonkies te helpen. En de jongeren doen het fantastisch, zijn good boys en luisteren goed.”

Comfortabel

Na het duel bij FC Bayern München sprak Tadic uitgebreid met Ten Hag en gaf hij aan wat de spelers anders wilden zien. „We voelen ons comfortabel, iedereen is on the same page (heeft hetzelfde voor ogen, red.). Je kunt in een seizoen niet alle wedstrijden winnen. Al hebben we dit jaar heel veel goede momenten. Maar misschien is de nederlaag bij PSV wel ergens goed voor geweest”, antwoordde hij op de vraag of het duel in Eindhoven een keerpunt in de relatie tussen Erik ten Hag en zijn spelers was. „We hebben de dingen geanalyseerd die niet goed gingen, maar we zijn op de goede weg en moeten dat volhouden.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie